Κυψέλη: Νέες πληροφορίες για τη βαλίτσα όπου εντοπίστηκε σορός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυψέλη, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από εγκαταλελειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤNews, περίπου στις 13:50 ένας άνδρας επικοινώνησε με τις αρχές και ανέφερε την έντονη μυρωδιά που προερχόταν από το σημείο. Πιο συγκεκριμένα, η βαλίτσα έγινε αντιληπτή από άστεγο ο οποίος εκτός από την έντονη δυσοσμία, παρατήρησε ένα πόδι να εξέχει.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες, κατά την έρευνά τους εντόπισαν τη βαλίτσα.

Κυψέλη: Τι εντόπισαν οι αρχές στη βαλίτσα

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μέσα στη βαλίτσα βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, μεταδόθηκε η πληροφορία, ότι κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, φέρεται να πρόκειται για σορό γυναίκας, με ύψος περίπου 1,65 με καστανόξανθες τρίχες μαλλιών, η οποία ήταν τυλιγμένη σε σακούλα.

Στην αρχή, τα στοιχεία οδηγούσαν σε συγκεκριμένη αγνοούμενη γυναίκα. Στη συνέχεια όμως, το χρώμα των μαλλιών της παρέπεμψε τις έρευνες αλλού και αναμένεται να ακολουθήσει έρευνα στην βάση εξαφανισμένων προσώπων και ειδικά πρόσφατων περιστατικών, από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι ο θάνατος του ατόμου είναι σχετικά πρόσφατος.

Η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες, ενώ στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση. Στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews