Κυψέλη: Νέες πληροφορίες για τη βαλίτσα όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυψέλη, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από εγκαταλελειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤNews, περίπου στις 13:50 ένας άνδρας επικοινώνησε με τις αρχές και ανέφερε την έντονη μυρωδιά που προερχόταν από το σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες, κατά την έρευνά τους εντόπισαν μία βαλίτσα.

Κυψέλη: Τι φέρεται να εντόπισαν οι αρχές στη βαλίτσα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στη βαλίτσα φέρεται βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν πιθανότατα σε ανδρική σορό, χωρίς, ωστόσο, αυτό να επιβεβαιώνεται.

Η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες, ενώ στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση. Στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews