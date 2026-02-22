Κυψέλη: Νέες καταγγελίες για τον 64χρονο που αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος άνδρας, που κατηγορείται πως αποπειράθηκε να κακοποιήσει μία 25χρονη ΑμεΑ γυναίκα στην Κυψέλη, όπως κατήγγειλε η μητέρα της.

Ο κατηγορούμενος είναι γνωστός της οικογένειας στην Κυψέλη, την ώρα που το Mega φέρνει στη δημοσιότητα νέες καταγγελίες σε βάρος του 64χρονου, ότι αποπειράθηκε να κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη του.

Καταγγέλλουσα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε πως η κόρη του φερόμενου ως δράστη τής εκμυστηρεύτηκε τις πράξεις του πατέρα της: «Ήρθε η κοπέλα, η κόρη και μου έλεγε, ότι επιχείρησε να τη βιάσει. Μου έλεγε ότι πήγε να τη βιάσει ο πατέρας της, εγώ όμως δεν το πίστεψα. Εγώ τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια».

Κυψέλη: Νέες καταγγελίες για τον 64χρονο

«Τον είδα μία ημέρα που έφερνε ένα ανάπηρο κοριτσάκι, το έφερε με το αμαξίδιο και του λέω, ρε Μ. πού το πας το κορίτσι. Έμενε όμως εδώ αυτός τότε, εδώ σε αυτό το σπίτι, δεν είχαν φύγει ακόμα και μου λέει πάω να την κάνω μπάνιο, γιατί τους έχουν κόψει το νερό και θα την κάνω μπάνιο» ανέφερε η καταγγέλλουσα.

Το Mega, την ίδια ώρα, αποκάλυψε ένα βίντεο που αποτυπώνεται ο 64χρονος φερόμενος ως δράστης να βιαιοπραγεί σε βάρος της μητέρας των δύο γυναικών ΑμεΑ στην Κυψέλη.

Ο άνδρας παραμένει ασύλληπτος, με τις αρχές να εξαπολύσουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε στις αδελφές είναι γνωστός της οικογένειας, μάλιστα για αρκετά χρόνια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως είχε γνωρίσει τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και τη βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο σπίτι.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα και οι έρευνες για τη σύλληψή του βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.