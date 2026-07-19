Κυψέλη: Μυστήριο με τη σορό που βρέθηκε στη βαλίτσα - Βίντεο από το σημείο που εντοπίστηκε

Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε μέσα σε βαλίτσα.

Βίντεο του ΕΡΤNews δείχνει το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Ο χώρος είναι γεμάτος σκουπίδια και πρόχειρα αντίσκηνα, στα οποία έβρισκαν καταφύγιο άστεγοι και τοξικοεξαρτημένοι.

Ένας από αυτούς βρήκε τη βαλίτσα, μετά από έντονη δυσοσμία, και κάλεσε τις αρχές, που το μεσημέρι του Σαββάτου, έσπευσαν στο κτίριο στην οδό Ευελπίδων και εντόπισαν τη σορό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν ότι η σορός ανήκει σε γυναίκα ύψους περίπου 1,65 μ., που είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο και φορούσε μπλουζάκι και σορτσάκι.

Κυψέλη: Τι εξετάζουν οι αρχές

Οι υποψίες αρχικά στράφηκαν σε μία γυναίκα που αγνοείται από τον Μάιο. Ωστόσο, αποκλείστηκε αυτό το ενδεχόμενο, αφού ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι η γυναίκα που εντοπίστηκε στη βαλίτσα είναι νεκρή εδώ και περίπου έξι με επτά ημέρες.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για άτομο που περιφερόταν στην περιοχή και πιθανότατα να ήταν άστεγη και τοξικοεξαρτημένη.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένονται τη Δευτέρα, μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews