Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» λέει η κόρη του 64χρονου που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονη ΑμεΑ

«Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» υποστηρίζει η κόρη του 64χρονου που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονη ΑμεΑ στο σπίτι της στην Κυψέλη.

Μιλώντας στο Mega, η κόρη του 64χρονου υποστήριξε πως όταν εκείνη ήταν παιδί και βρίσκονταν μαζί στο σπίτι, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον πατέρα της. «Όταν ήμουν 7 ετών, ο πατέρας μου με βίασε μία φορά στην Αλβανία όταν έλειπαν όλοι από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν» ανέφερε αρχικά.

«Πλέον δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε παρά πολύ άσχημα. Του ανέφερα πριν καιρό, πάνω στον τσακωμό, ότι με έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου» πρόσθεσε.

Και όταν τελικά αποφάσισε να μιλήσει, δεν την πίστεψαν, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η ίδια. «Ήθελα να τον καταγγείλω, όμως μου είπαν ότι επειδή έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο, ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου και εκείνοι πήραν το μέρος του και από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».

Κυψέλη: Ο 64χρονος επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονη ΑμεΑ

Αναφορικά με την καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑμεΑ στο σπίτι της στην Κύψελη, όπως έχει γίνει γνωστό και φαίνεται και σε βίντεο, ο 64χρονος καταγράφεται στον διάδρομο της πολυκατοικίας.

Με κλειδιά, ανοίγει την πόρτα του διαμερίσματος, μπαίνει μέσα και διαπιστώνει ότι η μητέρα των κοριτσιών απουσιάζει. Βγαίνει ξανά στον διάδρομο για να ελέγξει ότι δεν έρχεται κανείς. Ο 64χρονος επιστρέφει και κλειδώνει την πόρτα.

Λίγα λεπτά αργότερα η μητέρα των κοριτσιών επιστρέφει στο σπίτι και βλέπει τον 64χρονο να επιτίθεται σεξουαλικά στην 25χρονη. Ο δράστης χτυπάει τη μητέρα της κοπέλας και στη συνέχεια φεύγει. Μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του παραμένουν άκαρπες.