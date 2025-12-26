Κυψέλη: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο - Διακοπή κυκλοφορία στη Δροσοπούλου

Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κυψέλη, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Αμοργού, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν είδε αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο προεξείχε καλώδιο. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το σημείο και βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι.

Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αρθεί ο αποκλεισμός.