Κυψέλη: Έκλεισε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων λόγω συνθηκών - Άφαντος ο ιδιοκτήτης

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη έχει σφραγίσει από την περασμένη Πέμπτη κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής, καθώς διαπιστώθηκε σε τελευταία έκθεση ότι δεν είναι βιώσιμες οι συνθήκες παραμονής των τροφίμων.

Μέχρι τον προηγούμενο μήνα, στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη διέμεναν 70 άτομα, με τα περισσότερα εξ' αυτών να επιστρέφουν στις οικογένειές τους μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων εντός του χώρου.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΪ, η διοίκηση της Μονάδας παραμένει άφαντη, με τους ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής να εντοπίζουν στον χώρο μόνο το προσωπικό της. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής, διεξήχθη έλεγχος στις 13 Νοεμβρίου και αποκάλυψε μια δομή σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης, με σοβαρές παραβάσεις που δεν άφηναν κανένα περιθώριο συνέχισης της λειτουργίας της.

Κυψέλη: Τι εντόπισε η Περιφέρεια Αττικής

Ειδικότερα, οι ελεγκτές της Περιφέρειας εντόπισαν εκτεταμένες φθορές και εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής σε ολόκληρη τη δομή, έντονη δυσοσμία και ρυπαρά κλινοσκεπάσματα, ακάθαρτες τουαλέτες και ελλιπή καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, καταγράφηκε απόλυτη δυσλειτουργία στη φροντίδα των ηλικιωμένων, με τους ωφελούμενους να παραμένουν αβοήθητοι για ώρες μετά την πρωινή έγερση, χωρίς να έχει ξεκινήσει η ατομική τους υγιεινή και η διανομή φαρμακευτικής αγωγής ή και πρωινού, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Το προσωπικό που βρισκόταν στη μονάδα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, δήλωσε ότι εργαζόταν με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς ενημέρωση για δεδουλευμένα και χωρίς τη βεβαιότητα ότι οι υπόλοιπες βάρδιες θα προσέλθουν. Επιπροσθέτως, καταγράφηκαν σοβαρές παραλείψεις στην επιστημονική εποπτεία, με ελλιπείς καταγραφές ιατρικών επισκέψεων, παραιτήσεις βασικού νοσηλευτικού προσωπικού και αδυναμία εξακρίβωσης της παρουσίας της Υπεύθυνης Προστασίας Ωφελουμένων.

Μάλιστα, σε σύγκριση με προηγούμενες εκθέσεις, η κατάσταση παρουσίαζε σαφή επιδείνωση, η οποία έθετε σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων.