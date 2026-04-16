Κυψέλη: Δρόμος γέμισε «υγρό τσιμέντο που αναβλύζει ασταμάτητα» από αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου

Δρόμος στην Κυψέλη γέμισε υγρό τσιμέντο.

Ένα πρωτοφανές και ανεξήγητο φαινόμενο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, εξελίσσεται από χθες (15/4) το απόγευμα στην καρδιά της Κυψέλης, όπου υγρό τσιμέντο αναβλύζει ασταμάτητα από την αυλή εγκαταλελειμμένου σπιτιού, με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής και συγκεκριμένα, στην οδό Σοφάδων, στην οδό Σκύρου καθώς και στην οδό Ευβοίας.

Η διαρροή ξεκίνησε περίπου στις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης (15/4) και συνεχίζεται, έχοντας καλύψει το οδόστρωμα σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς η ποσότητα του υλικού είναι τέτοια που καθιστά αδύνατη τη διέλευση οχημάτων, έχοντας καλύψει ακόμη και τροχούς σταθμευμένων μοτοσυκλετών σε ύψος άνω των 60 εκατοστών.

Το τσιμέντο παραμένει σε υγρή μορφή και αναβλύζει μέσα από το έδαφος στην αυλή εγκαταλελειμμένου σπιτιού, προκαλώντας έκπληξη αλλά κι ερωτήματα στους κατοίκους της περιοχής, με κάποιους να συνδέουν το πρωτοφανές φαινόμενο με τα εν εξελίξει έργα στην περιοχή για τη γραμμή 4 του μετρό.

Κυψέλη: Δεν αποκλείεται να είναι αθηναϊκός σχιστόλιθος

Σημειώνεται πως το πρωί της Πέμπτης μετέβησαν στο σημείο κάποια τεχνικά συνεργεία και τεχνικά κλιμάκια, τα οποία παρουσία μηχανικού προσπαθούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτή η διαρροή, αλλά και τι ακριβώς είναι το υλικό που διαρρέεται, καθώς μοιάζει με υγρό τσιμέντο, αλλά δεν αποκλείεται να είναι αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένα πέτρωμα το οποίο συναντάται στο υπέδαφος της Αττικής, κάποιες φορές και σε υγρή μορφή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εργασίες διάνοιξης για σήραγγες του μετρό.

Παρά τις έγκαιρες ειδοποιήσεις στον Δήμο και τις Αρχές, οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως μέχρι στιγμής μόνο η Τροχαία έχει παρέμβει για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, χωρίς να έχει εμφανιστεί τεχνικό συνεργείο για να σταματήσει τη διαρροή, πέρα από συνεργεία ιδιωτικής εταιρείας, τα οποία συνεργάζονται με το Αττικό Μετρό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ