Κυψέλη: Βρέθηκε χειροβομβίδα σε διαμέρισμα

Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, στο πλαίσιο επιχείρησης της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η χειροβομβίδα ήταν κρυμμένη στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και πρόκειται για αμυντικού τύπου.

Οι αρχές είχαν πληροφορίες για δράση εγκληματικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή και προχώρησαν σε εφόδους σε διάφορα σπίτια. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε ένα από τα διαμερίσματα εντοπίστηκε η χειροβομβίδα, καθώς και ποσότητες ναρκωτικών.

Όπως έγινε γνωστό, η χειροβομβίδα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» (street crimes).

Από την επιχείρηση συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ φέρεται να κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ναρκωτικών.



