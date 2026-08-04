Κυψέλη: Βίντεο με τον 26χρονο να μεταφέρει τη σορό της 38χρονης στη βαλίτσα

Το βίντεο, οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου, οι τραπεζικές κάρτες του θύματος και η κατάθεση της συζύγου του - Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές

Βίντεο-ντοκουμέντο σχετικά με την υπόθεση της Κυψέλης, φέρεται να καταγράφει τον 26χρονο κατηγορούμενο να σέρνει μια ταξιδιωτική βαλίτσα, μέσα στην οποία, βρισκόταν η σορός της 38χρονης γυναίκας με καταγωγή από τη Βρετανία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι εικόνες έχουν καταγραφεί στις 16 Ιουλίου, όταν ο 26χρονος φέρεται να εξέρχεται από διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και να ακολουθεί τη διαδρομή προς το σημείο, όπου λίγο αργότερα εντοπίστηκε η βαλίτσα.

Κυψέλη: Τι υποστηρίζει ο 26χρονος

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν είναι εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή της 38χρονης.

Φέρεται να ισχυρίζεται πως τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος και, επειδή φοβήθηκε ότι θα εμπλακεί στην υπόθεση, αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό μέσα σε βαλίτσα. Επιμένει, ωστόσο, ότι δεν είναι εκείνος που τη σκότωσε.

Κυψέλη: Τα στοιχεία που εξετάζονται

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται το βίντεο-ντοκουμέντο που φέρεται να αποτυπώνει τη μεταφορά της βαλίτσας με τη σορό.

Ακόμη, ερευνώνται στοιχεία από συναλλαγές τις οποίες εξετάζεται εάν έκανε ο κατηγορούμενος. Φαίνεται πως εκείνες τις ημέρες πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές χιλιάδων ευρώ από την κάρτα του θύματος.

Ακόμη, οι αρχές ερευνούν επίσης μηνύματα που εστάλησαν από το κινητό της γυναίκας προς συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία προκάλεσαν υποψίες, λόγω ενός «ιδιαίτερου ύφους».

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατάθεση της συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι, μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας, προκύπτει πως ο 26χρονος βρισκόταν στο σπίτι της 38χρονης το βράδυ της 16ης Ιουλίου.

Κυψέλη: Πώς μπήκε στο διαμέρισμα και τι γνώριζε για τις τραπεζικές κάρτες του θύματος ο κατηγορούμενος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να εισήλθε παράνομα στο σπίτι της 38χρονης, πιθανόν χρησιμοποιώντας αντικλείδι, με σκοπό να αφαιρέσει χρήματα ή τις τραπεζικές της κάρτες, καθώς φέρεται να γνώριζε για τα ποσά που διέθετε.

Εξετάζεται το σενάριο, η 38χρονη να επέστρεψε στο διαμέρισμα την ώρα που βρισκόταν εκεί ο 26χρονος, να τον αντιλήφθηκε και να ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να της αφαίρεσε τη ζωή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυκτικό μηχανισμό, από απόφραξη των εξωτερικών αναπνευστικών οδών.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, ΣΚΑΙ