Κυψέλη: Βίντεο από τη στιγμή που ο 64χρονος έρχεται αντιμέτωπος με τη μητέρα των κοριτσιών

Αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, από τη βίαιη επίθεση του 64χρονου στη μητέρα των δύο κοριτσιών στην Κυψέλη.

Το νέο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του διαμερίσματος στην Κυψέλη, που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, απαθανατίζει την άγρια επίθεση 64χρονου στη μητέρα των δύο 25χρονων ΑμεΑ, όταν εκείνη αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Αναλυτικότερα, στο βίντεο διακρίνεται ο δράστης να είχε εισέλθει στο διαμέρισμα με αντικλείδι, το οποίο φέρεται να είχε φτιάξει χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της.

Μάλιστα, καταγράφεται η στιγμή που η μητέρα των κοριτσιών επιστρέφει στο διαμέρισμα έχοντας αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει, καθώς τις άκουσε να κλαίνε. Αρχικά στο πλάνο φαίνεται να ζητά εξηγήσεις από τον 64χρονο, απειλώντας τον ότι θα καλέσει την αστυνομία, με τον ίδιο να τη χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο, ρίχνοντάς την στο πάτωμα.

Ωστόσο, η μητέρα προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, κρατώντας ένα τηγάνι και στη συνέχεια ένα μαχαίρι προκειμένου να μη διαφύγει μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 64χρονος φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της μίας 25χρονης, ενώ αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδελφή της.

Η μία από τις δύο νεαρές υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση και, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, διαπιστώθηκαν πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα που δεν συνιστούν βιασμό, ενώ για τη δεύτερη περίπτωση αναφέρεται απόπειρα βιασμού.



