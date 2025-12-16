Κυψέλη: Αποκαλύψεις για το παρελθόν της 16χρονης που μαχαίρωσε 14χρονη

Νεότερα για το επεισόδιο στο Γυμνάσιο της Κυψέλης, όπου μαθήτρια μαχαίρωσε 14χρονη, δημοσιεύονται για το παρελθόν της 16χρονης.

«Ήταν στην τουαλέτα και όταν βγήκε είπε στο θύμα "με είπες π..ζου;", κάτι τέτοιο. Της είπε "όχι". Έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη της, τη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι, πήγε να τη μαχαιρώσει και στο πόδι αλλά δεν πρόλαβε γιατί παρενέβη ένα αγόρι» περιγράφει μαθήτρια που βρέθηκε μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο.

«Ο τοίχος ήταν γεμάτος αίματα και οι σκάλες φωνάξαμε όποιον βρήκαμε, την καθαρίστρια. Ένας καθηγητής πήρε τη 16χρονη και την πήγε στο γραφεί, καθόταν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ήταν η πρώτη της ημέρα στο σχολείο. Είχε φάει αλλαγή περιβάλλοντος λόγω συμπεριφοράς από το άλλο σχολείο», προσθέτει.

Κυψέλη: Το πρόσφατο παραβατικό παρελθόν της 16χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η 16χρονη εμπλέκεται σε μια σειρά από παραβατικά επεισόδια και μάλιστα πρόσφατα.

Την 26η Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή Γκύζη.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Τη 19η Οκτωβρίου εντοπίστηκε στον Άγιο Παντελεήμονα με μαχαίρι 18 εκατοστών.

Το συμβάν στο προαύλιο του Γυμνασίου στην Κυψέλη αναστάτωσε τους γονείς των μαθητών. «Πάνω από όλα φταίει η οικογένεια που δεν κατάφερε να κάνει καλά το παιδί, γιατί για κάποιο λόγο φέρεται έτσι. Μετακινείται από το ένα σχολείο στο άλλο, είναι παραβατικό και κυκλοφορεί με μαχαίρι. Δεν υπάρχουν νόμοι. Το κορίτσι θέλει βοήθεια, δεν με νοιάζει αν θα μπει φυλακή. Θέλει βοήθεια. Το θύμα εχθές, αν δεν είχε βάλει το χέρι μπροστά το μαχαίρι θα πήγαινε όλο στην κοιλιά. Κάποιος να φροντίσει αυτό το παιδί και οι γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους επιτέλους», είπε στο Star, μητέρα μαθήτριας του σχολείου στην Κυψέλη.