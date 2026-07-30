Κυψέλη: Άγνωστος έστελνε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης - Παρίστανε ότι ήταν εκείνη

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση εντοπισμού της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος από τη Σκωτία σε βαλίτσα, στην Κυψέλη.

Η 38χρονη σύμφωνα με τα στοιχεία των αεροπορικών εταιρειών ήρθε στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου Σκωτίας και όχι Κύπρου, στις 26 Ιουνίου.

Όπως έγινε γνωστό, οι γονείς της που ενημερώθηκαν για τα τραγικά νέα, ανέφεραν στις βρετανικές Αρχές πως θα την φιλοξενούσαν φίλοι της Έλληνες που γνώριζε από παλιότερα καθώς είχε έρθει και άλλες φορές στην Ελλάδα.

Οι Έλληνες φίλοι της εντοπίστηκαν από το Ανθρωποκτονιών στο Κερατσίνι, στο σπίτι των οποίων όντως φιλοξενήθηκε η γυναίκα έως τις 15 Ιουλίου.

Η 38χρονη φέρεται να τους ενημέρωσε πως θα πήγαινε να μείνει και σε ένα άλλο σπίτι Αμερικανών φίλων της, στην Κυψέλη, χωρίς όμως να τους πει σύμφωνα με πληροφορίες κάτι πιο συγκεκριμένο. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη της και τρεις ημέρες μετά βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα.

Η αστυνομία έχει κάνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διασταυρωθεί ποιοι ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησε.

Άγνωστος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο της 38χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στην Κυψέλη

Όπως ανέφερε ο πατέρας της 38χρονης στους αστυνομικούς στην Σκωτία, άγνωστος του έστελνε μηνύματα όλο αυτό τον καιρό, προσποιούμενος την κόρη του, προφανώς για να μην ανησυχήσουν και προχωρήσουν σε δήλωση εξαφάνισης.

Το στίγμα του κινητού της εξαφανίστηκε χθες, μετά της είδηση ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της βαλίτσας.

Επίσης, στην κατάθεσή του, ο άστεγος που εντόπισε την βαλίτσα ανέφερε ότι τις προηγούμενες ημέρες δεν την είχε δει στο σημείο και έτσι εικάζεται πως μεταφέρθηκε εκεί περίπου τα ξημερώματα της 18ης Ιουλίου και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας που βρέθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι στον άστεγο εντύπωση προκάλεσε η έντονη δυσοσμία. Ο ίδιος πέταξε την βαλίτσα για να ανοίξει, με αποτέλεσμα ένα ανθρώπινο μέλος να βγει εκτός της βαλίτσα. Έτσι κλήθηκε στο σημείο η αστυνομία.

Σύντομα ο χώρος αποκλείστηκε και έφτασε ιατροδικαστής, καθώς ήταν ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Η σορός είχε τοποθετηθεί σε υφασμάτινη τσάντα και στη συνέχεια στην βαλίτσα.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας παραμένουν ακαθόριστα εξαιτίας της επιταχυνόμενης σήψης λόγω θερμοκρασιών που έκαναν τον ιατροδικαστή να πιστέψει πως ήταν νεκρή 6-8 ημέρες πριν, κάτι που όπως αποδείχτηκε δεν ισχύει.

Ο ιατροδικαστής είχε προχωρήσει και στην λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις μήπως από εκεί προκύψουν απαντήσεις. Τα οστά δεν έφεραν κακώσεις, ενώ στους μύες δεν μπορούσε να διαπιστωθεί κάτι με ακρίβεια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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