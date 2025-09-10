Κυψέλη: 59χρονος άνοιξε πυρ εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας

Συνελήφθη από τις Αρχές ένας 59χρονος, ο οποίος πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη.

Το σοβαρό περιστατικό σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο δράστης πλησίασε το απορριμματοφόρο την ώρα που εργαζόταν συνεργείο καθαριότητας και πυροβόλησε το μέρος του υπαλλήλου.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο και έφυγε με μηχανή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μετά από έρευνες των Αρχών, ο 59χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς την Τρίτη στην Κυψέλη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: