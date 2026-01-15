Κυψέλη: 15χρονος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης σε λεωφορείο

Σε καταγγελία πως έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, από 50χρονο άγνωστο, μέσα σε λεωφορείο στην Κυψέλη, προέβη ένα 15χρονο παιδί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την οποία επικαλείται με τη σειρά της η ΕΡΤ, το αγόρι, στην αρχή επιβιβάστηκε στο λεωφορείο, στη στάση της Πλατείας Αιγύπτου κοντά στο Πεδίον του Άρεως.

Όπως είπε ο 15χρονος μέσα στο λεωφορείο τον παρενόχλησε και εκείνος αμέσως κατέβηκε στη στάση της οδού Σκύρου, στην Κυψέλη. Όμως ο άγνωστος τον ακολούθησε, τον πλησίασε και πάλι και του έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση με αμοιβή.

Κυψέλη: Ασύλληπτος ο φερόμενος ως δράστης

Το αγόρι αρνήθηκε και ζήτησε βοήθεια από έναν υπάλληλο καταστήματος στην οδό Φωκίωνος Νέγρη, στην Κυψέλη, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες για το συμβάν.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αμέσως στο σημείο έσπευσαν άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Στο μεταξύ ο άγνωστος είχε τραπεί σε φυγή και είχε εξαφανιστεί.

Ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του χωρίς αποτέλεσμα. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ αγνώστου από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης.