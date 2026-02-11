Κυπαρισσία: Πέθανε 3χρονο παιδί

Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης (10/2) ένα τρίχρονο παιδί στην Κυπαρισσία, το οποίο διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής.

Πληροφορίες της ΕΡΤ υπογραμμίζουν πως το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το πρωί της Δευτέρας (9/2) από τους γονείς του, παρουσιάζοντας έντονη δύσπνοια και βήχα. Η κατάσταση της υγείας του φέρεται να επιδεινώθηκε αιφνιδίως τα ξημερώματα της Τρίτης.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί υπέστη ανακοπή καρδιάς και ακολούθησε πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, το παιδί κατέληξε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί.

Κυπαρισσία: Οι πρώτες πληροφορίες για τους γονείς του 3χρονου

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, ο πατέρας του 3χρονου παιδιού είναι υπήκοος Ουγγαρίας και η μητέρα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι διαμένουν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Η οικογένεια έχει ακόμη ένα μεγαλύτερο παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ