Κύκλωμα στις Πολεοδομίες: Προφυλακιστέα 6 άτομα - Τι είπαν στις απολογίες τους

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους οι έξι κατηγορούμενοι σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή τους στο κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι συνομιλίες που κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν, σύμφωνα με τις αρχές, μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους σε ό,τι αφορά το κύκλωμα με τις πολεοδομίες.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Τι είπαν στις απολογίες τους

Οι απολογίες τους άρχισαν από τις 11:00 το πρωί της Τρίτης έως και τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους, και οι έξι κατηγορούμενοι του κυκλώματος στις πολεοδομίες αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο άκουσμα της απόφασης μία γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παροχή πρώτων βοηθειών από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που βρισκόταν στο σημείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ