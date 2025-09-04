Κύκλωμα στην Κρήτη: Νέο ηχητικό από συνομιλία Καμμένου με τον φερόμενο αρχηγό

Νέο ηχητικό έρχεται στη δημοσιότητα από τη συνομιλία του πρώην υπουργού και προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνου Καμμένου, με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος στην Κρήτη.

Στις νέες συνομιλίες ακούγεται ο Πάνος Καμμένος να διαβεβαιώνει τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος πως προώθησε στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ το αίτημα να επιλεγεί δικός τους ιερωμένος για μητροπολίτης, όπως αναδημοσιεύουν ΟΡΕΝ και ΣΚΑΙ, από το protothema.gr.

Ο ίδιος ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ απάντησε μέσω του ΟΡΕΝ και της εκπομπής «Καθαρές Κουβέντες» λέγοντας πως γνωρίζει τον φερόμενο «εγκέφαλο» του κυκλώματος, ωστόσο υποστήριξε πως δεν ζήτησε καμία παρέμβασή του.

Όπως προκύπτει από τη δεύτερη συνομιλία του Πάνου Καμμένου με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος, που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ και βρίσκεται στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, ο πρώην υπουργός διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι το απέστειλε κατευθείαν «στο επιτελείο του Τράμπ και τελείωσε». Η μόνη επιφύλαξη που διατυπώνει ο Πάνος Καμμένος είναι «μήπως είναι δημοκρατικός, ο διοικητής της αμερικανικής βάσης στη Σούδα και αντιδράσει».

Ο επίμαχος διάλογος στο συγκεκριμένο σημείο έχει ως εξής:

Αρχηγός κυκλώματος στην Κρήτη: Ωραία. Εντάξει πρόεδρε. Εντάξει αγάπη μου, εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Πάνος Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Αρχηγός κυκλώματος στην Κρήτη: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

Πάνος Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Αρχηγός κυκλώματος στην Κρήτη: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Πάνος Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός.

Η νέα ηχογραφημένη συνομιλία έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο Πάνος Καμμένος, μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης συνομιλίας όταν ισχυρίστηκε ότι «ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη ούτε τον βοήθησα ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Την ίδια στιγμή πάντως, από το περιβάλλον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διαψεύδεται οποιαδήποτε σχετική συζήτηση με τον Πάνο Καμμένο για το ζήτημα του αρχιμανδρίτη. Οπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, «διαψεύδεται οποιαδήποτε σχετική συζήτηση ή εμπλοκή της Γκίλφοϊλ, για το συγκεκριμένο θέμα ή οποιοδήποτε άλλο που αφορά την Ελλάδα και ειδικά, οτιδήποτε αφορά την εσωτερική πολιτική».

Το περιβάλλον της Γκίλφοϊλ διαμηνύει ότι «είναι πολύ προσεκτική, αποφεύγει τις επαφές και τις συναντήσεις πριν εγκριθεί ο διορισμός της στην Ελλάδα. Όταν είναι σε μία αίθουσα με 500 άτομα και της μιλούν για τα θέματα αυτά, αποφεύγει κάθε συζήτηση και βγάζει μόνο φωτογραφίες. Έχει μερικές συναντήσεις με ομογενείς που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά της και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά αυτοί είναι Αμερικανοί υπήκοοι».