Κύκλωμα ναρκωτικών στα σχολεία: Στη φυλακή οι 12 κατηγορούμενοι - Αρχηγός της συμμορίας ο 20χρονος «Φρατέλο»

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δώδεκα κατηγορούμενοι, ενήλικες αλλά και ανήλικοι, για κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και σε σχολεία.

Οι κατηγορούμενοι ξεκίνησαν να απολογούνται χθες το πρωί και η διαδικασία ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οπότε και αποφασίστηκε η προφυλάκιση όλων.

Κύκλωμα ναρκωτικών στα σχολεία: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, οδήγησε στην άκρη του νήματος.

Αρχηγός της συμμορίας ήταν ένας 20χρονος με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», και υπαρχηγός ένας 19χρονος με το ψευδώνυμο «Ζούμπο». Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Μελη της οργάνωσης είχαν τα ψευδώνυμα:« «Πίπης», «Νίτσε» και Φέσι.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα διακινούσε κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου, πραγματοποιώντας εκατοντάδες αγοραπωλησίες.

Κύκλωμα ναρκωτικών στα σχολεία: Η δομή και πώς δρούσαν

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της, η οργάνωση ήταν ιεραρχικά δομημένη, με επικεφαλής αρχηγό και υπαρχηγό, στους οποίους υπάγονταν τρεις διακριτές επιχειρησιακές ομάδες.

Ο αρχηγός ασκούσε πλήρη έλεγχο επί των δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας τη συνολική επιχειρησιακή της στρατηγική. Σε αυτόν υπάγονταν δύο ομάδες, τα μέλη των οποίων συνεργάζονταν στενά μαζί του και ήταν επιφορτισμένα με την πραγματοποίηση αγοραπωλησιών ναρκωτικών ουσιών.

Δεύτερος στην ιεραρχία της οργάνωσης ήταν ο υπαρχηγός, ο οποίος χρησιμοποιούσε την οικία του ως κεντρικό χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών («καβάτζα»). Σε αυτόν υπαγόταν άλλη ομάδα, τα μέλη της οποίας είχαν αναλάβει τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών στα κατώτερα μέλη, σύμφωνα με το σχέδιο κατανομής που είχε καταρτίσει ο αρχηγός. Η διαδικασία αυτή λάμβανε χώρα σε πάρκο στην περιοχή των Πατησίων.

Επιπλέον, μέλος της εν λόγω ομάδας ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός γηπέδου ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Ενδεικτικό της δράσης της οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι δύο ανήλικα μέλη της μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή των Χανίων.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 260 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, κυρίως στις περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Άνω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας, εκ των οποίων πολλές πραγματοποιήθηκαν εντός σχολικών συγκροτημάτων ή σε χώρους πέριξ αυτών.