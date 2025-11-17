Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Ποια είναι η γνωστή αθλήτρια που συνελήφθη - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Μια αθλήτρια είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 45 ατόμων που συμμετείχαν στο οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών και κλοπών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 96 εμπλεκόμενοι.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του είδους των τελευταίων ετών, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών από το 2023, και συνολική λεία που ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με πλήρη δομή εταιρείας.

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Ποια είναι η γνωστή αθλήτρια που συνελήφθη

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται λοιπόν, και η 37χρονη αθλήτρια, η οποία είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Πρόκειται για αθλήτρια της ενόργανης με διακρίσεις που εμπλέκεται στο κύκλωμα, όπως και ο αδελφός της.

Σύμφωνα με την έρευνα, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της- ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας»- στο ξέπλυμα χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.

Τα μέλη του κυκλώματος παρίσταναν τους λογιστές και δημόσιους λειτουργούς, και κατάφερναν να μπαίνουν στα σπίτια, αρπάζοντας ό,τι έβρισκαν.

Σε άλλες περιπτώσεις πίσω από το ακουστικό έπειθαν τα θύματα τους και τους αποσπούσαν τους κωδικούς τραπέζης.

«Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Θεωρώ ότι με βάση την προσωπικότητα της συγκεκριμένης αθλήτριας να συμπεριλαμβάνεται το όνομα της σε κάτι τέτοιο και η ίδια της η προσωπικότητα, ίσως μάλλον έχει αναμιχθεί και λάθος το όνομα της σε κάτι τέτοιο», δήλωσε συναθλήτριά της.

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι διάλογοι του αδελφού της με μέλος της οργάνωσης είναι αποκαλυπτικοί.

Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;

Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;

Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

Η αθλήτρια ενόργανης πάντως αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στη δράση της σπείρας.

Ωστόσο, το MEGA παρουσίασε μία από τις συνομιλίες που «έκαψε» την πασίγνωστη αθλήτρια της ενόργανης και αποκάλυψε την εμπλοκή της στο τεράστιο κύκλωμα.

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

37χρονη αθλήτρια: Όχι.

Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Μάλιστα, πριν από λίγα χρόνια η 37χρονη κατηγορούμενη, είχε καταγγείλει μαζί με άλλους αθλητές κακοποιητικές συμπεριφορές στη διάρκεια των προπονήσεών τους.

«Οι τιμωρίες ήταν για έναν λόγο των κιλών. Έβλεπα πάρα πολύ ξύλο να σκίζονται μπλούζες από τα τραβήγματα πολύ κακή μεταχείριση οπότε φοβήθηκα και εγώ και δεν ήθελα να ξαναπάω στο γυμναστήριο», είχε πει.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής εκτιμούν ότι έχει αποκαλυφθεί έως τώρα μόνο το 20% της δράσης της εγκληματικής ομάδας, καθώς πολλά θύματα δεν προχώρησαν ποτέ σε καταγγελία.