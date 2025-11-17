Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Βίντεο από τη δράση τους - Πώς ξέπλεναν τα χρήματα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την οργάνωση και τη μεθοδικότητα με την οποία δρούσε το πολυμελές κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Το κύκλωμα εξαπατούσε ηλικιωμένους, αποκτώντας πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Εκτός από τους πολίτες, εμφανιζόμενοι είτε ως υπάλληλοι δήμων από διάφορες περιοχές της χώρας, είτε ως υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, είτε ως συμβολαιογράφοι και χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως διόρθωση ποσών σε τιμολόγια, αποσπούσαν χρήματα και από επιχειρήσεις οι οποίες είχαν συμβάσεις με το Δημόσιο.

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Βίντεο από τη δράση τους

Στο ένα από τα νέα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ένας νεαρός με μαύρα γυαλιά ηλίου και κουκούλα, μπαίνει στο διαμέρισμα ηλικιωμένης που έχει πέσει θύμα τηλεφωνικής απάτης, παραμένει 10 λεπτά, παίρνει χρήματα και κοσμήματα και φεύγει σαν κύριος.

Σε άλλο βίντεο, εισπράκτορας του κυκλώματος που προσποιείται τον διανομέα, παραλαμβάνει χρήματα και χρυσαφικά από ηλικιωμένη η οποία έχει βγει στο δρόμο.

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Πώς ξέπλεναν τα χρήματα

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μέλη του κυυκλώματος έπαιζαν μεγάλα ποσά σε τυχερά παιχνίδια, είτε πηγαίνοντας σε πρακτορεία είτε παίζοντας μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Επίσης αγόραζαν ακριβά κινητά τηλέφωνα και αυτοκίνητα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι δεν πλήρωναν μόνο με μετρητά που είχαν από τις απάτες, αλλά και με ποσότητες χρυσού που επίσης είχαν από τις απάτες.

Παράλληλα, διέθεταν ποσά για αγορά μετοχών και συναλλάγματος, για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα ενώ ξόδευαν μετρητά, ακόμα και για να κάνουν ανακαινίσεις στα σπίτια τους ενώ φαίνεται ότι ήθελαν να ασχοληθούν και με το real estate καθώς κάποιοι εκδήλωναν ενδιαφέρον για την αγορά οικοπέδων στην Κρήτη και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, αξίας σχεδόν 600.000 ευρώ, αλλά και για την αγορά μιας κατοικίας στην περιοχή της Ραφήνας.

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Ο ρόλος της 37χρονης αθλήτριας

Στο μεταξύ έχει προκαλέσει αίσθηση η σύλληψη της 37χρονη γνωστής πρώην αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής για εμπλοκή της στην υπόθεση, κάτι που η ίδια αρνείται.

Η γυναίκα που έχει πάρει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει κατακτήσει μετάλλια σε άλλες διοργανώσεις, φέρεται να έπαιζε ρόλο στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος για λογαριασμό του μικρότερου αδελφού της.

Ο 32χρονος φέρεται να ήταν εισπράκτορας της οργάνωσης, να ξόδευε χρήματα σε ταξίδια στο εξωτερικό, να έπαιζε ποσά σε τυχερά παιχνίδια και να σκόπευε να ξεπλύνει χρήματα με αγορές μετοχών και ακινήτων.

Οι πληροφορίες των αστυνομικών αναφέρουν ότι κρύβεται σε χώρα της Λατινικής Αμερικής.