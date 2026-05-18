Κύκλωμα με πλαστά φάρμακα: Οι δύο παραπλανητικές πρακτικές που απαιτούν προσοχή

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που πουλούσε πλαστά φάρμακα, με τον παράνομο τζίρο να εκτιμάται ότι έφθανε τα 240 εκατ. ευρώ.

Η εκτεταμένη επιχείρηση παράνομης διακίνησης ψευδεπίγραφων φαρμάκων μέσω διαδικτύου, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, όπως τονίζει και ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο που απαιτεί συνεργασία μεταξύ ελληνικών διωκτικών αρχών και διεθνών οργανισμών, όπως η Ιντερπόλ, ενώ η έρευνα έχει προκύψει από σωρευμένες καταγγελίες πολιτών και συνεχή φαρμακευτικό έλεγχο.

Ο κ. Σαπουνάς υπογράμμισε ότι ο ΕΟΦ βρίσκεται «εδώ και πάρα πολύ καιρό» σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις αρμόδιες αρχές, διερευνώντας αναφορές για ιστοσελίδες που εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση ψευδεπίγραφων φαρμάκων.

Όπως εξήγησε, οι υποθέσεις αυτές καταγράφονται, τεκμηριώνονται σε φακέλους και διαβιβάζονται στις διωκτικές αρχές, οι οποίες αναλαμβάνουν τη δράση για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων.

«Το φάρμακο στην Ελλάδα πωλείται μόνο δια χειρός φαρμακοποιού και αποκλειστικά στο φυσικό φαρμακείο», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου απαγορεύεται ρητά. Προειδοποίησε δε, ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι διαδικτυακές προσφορές φαρμακευτικών σκευασμάτων ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Αναφερόμενος στους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη διαδικτυακή αγορά, σημείωσε ότι τα προϊόντα που πωλούνται παράνομα, μπορεί να είναι από αδρανή μέχρι και επικίνδυνα. «Στην καλύτερη περίπτωση είναι νερό και στη χειρότερη μπορεί να περιέχουν καρκινογόνες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την αδυναμία ελέγχου της ασφάλειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας τέτοιων σκευασμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διάκριση μεταξύ φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής. Όπως εξήγησε, τα συμπληρώματα διατροφής επιτρέπεται να πωλούνται διαδικτυακά, ωστόσο δεν εγκρίνονται από τον ΕΟΦ, αλλά απλώς γνωστοποιούνται. Αντίθετα, τα φάρμακα υπόκεινται σε αυστηρή ρυθμιστική αξιολόγηση.

Κύκλωμα με πλαστά φάρμακα: Οι δύο παραπλανητικές πρακτικές που απαιτούν προσοχή

Παράλληλα, προειδοποίησε για παραπλανητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο, όπως η ψευδής αναγραφή ότι προϊόντα είναι «εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ» ή η εμφάνιση του λογοτύπου του οργανισμού χωρίς καμία ισχύ. «Το λογότυπο χρησιμοποιείται επιτηδευμένα για να προσδώσει αξιοπιστία που δεν υπάρχει», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ στάθηκε επίσης, στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην παραπληροφόρηση, αναφέροντας ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται πρόσωπα γνωστών επιστημόνων, ακόμη και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, σε ψευδείς διαφημίσεις προϊόντων αδυνατίσματος που έχουν δημιουργηθεί με AI. Όπως είπε, πρόκειται για νέα μορφή εξαπάτησης που ενισχύει την ανάγκη για έλεγχο και επαλήθευση των πληροφοριών.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση του κυκλώματος, ο κ. Σαπουνάς διευκρίνισε ότι δεν έχει πλήρη εικόνα για το πώς κατανέμονται τα ποσά στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η συνολική παράνομη δραστηριότητα φαίνεται να αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά που αφορούν ευρύτερες χρονικές περιόδους και διεθνή δράση.

Τέλος, επισήμανε ότι ιδιαίτερη έξαρση παρατηρείται σε παράνομα προϊόντα που σχετίζονται με την παχυσαρκία, την αισθητική βελτίωση και τα λεγόμενα συμπληρώματα για την αύξηση της τεστοστερόνης, τα οποία εμφανίζονται συχνά ως συμπληρώματα με ψευδείς θεραπευτικούς ισχυρισμούς. «Εκεί εντοπίζουμε τα περισσότερα προβλήματα», σημείωσε.