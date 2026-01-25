Κύκλωμα με πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα: Τέσσερις προφυλακίσεις

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τέσσερις κατηγορούμενοι, από τους 13 που έχουν οδηγηθεί στον Ανακριτή για τις απολογίες τους στην υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε καταναλωτές υγρών καυσίμων μέσω παράνομου λογισμικού που εν αγνοία του πελάτη μείωνε την ποσότητα καυσίμου που παρέδιδαν.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών , διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Κύκλωμα με πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα: Τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι

Άλλοι τέσσερις από τους δεκατρείς μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων που κατά περίπτωση αφορούν υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ.

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους πέντε κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και ο θεωρούμενος αρχηγός της ομάδας, 43 ετών, ο οποίος συμμετείχε σε είκοσι εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων. Ο 43χρονος ξεκίνησε την απολογία του αργά το απόγευμα. Η όλη διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα.