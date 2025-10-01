Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ποινικές διώξεις σε βάρος των συλληφθέντων

Σε ποινικές διώξεις για σειρά βαριών αδικημάτων προχώρησε ο εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, το οποίο φέρεται να έχει αποκομίσει οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη δίωξη, τα αδικήματα περιλαμβάνουν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων μεγάλης αξίας, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα είχε εκδώσει τουλάχιστον 310 τιμολόγια που αντιστοιχούσαν σε ανύπαρκτες συναλλαγές, παρουσιάζοντάς τα στο Δημόσιο για να καρπωθεί παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Πηγές μάλιστα αναφέρουν ότι υπήρχαν έτοιμες δοσοληψίες ύψους 12 εκατ. ευρώ, οι οποίες ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή λόγω αιφνιδιαστικών ελέγχων.

Ο τρόπος δράσης και οι εμπλεκόμενοι

Το «σύστημα» βασιζόταν στη δημιουργία δεκάδων εταιρειών–κελύφη, με «αχυρανθρώπους» να εμφανίζονται ως νόμιμοι υπεύθυνοι έναντι μικρής αμοιβής. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται άτομα με χρηματοοικονομικές γνώσεις, όπως λογιστές, αλλά και πρόσωπα χωρίς καμία σχέση με το αντικείμενο των εταιρειών. Συνολικά, 73 ονόματα εμφανίζονται στην προανακριτική έκθεση, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17 συλλήψεις, με τις αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων.

Μεταξύ των εμπλεκομένων φέρεται να είναι γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής και παραγωγός, ο οποίος φέρεται να έχει λάβει μέσω εταιρείας του πέντε τιμολόγια ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του έχουν ελεγχθεί πολλές φορές και παραμένουν διαθέσιμες για περαιτέρω ελέγχους.

Οι «πυλώνες» του κυκλώματος

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο αδέλφια από το Μενίδι: ο ένας διοικητικός ηγέτης ποδοσφαιρικής ομάδας και ο άλλος δημοτικός υπάλληλος. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν χρησιμοποιήσει το όνομα υπερήλικης συγγενούς τους ως «βιτρίνα» για να στήσουν εικονικές συναλλαγές. Επιπλέον, πληροφορίες θέλουν και δεύτερο ποδοσφαιρικό παράγοντα, πρόεδρο ΠΑΕ της Super League, να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.