Κύκλωμα με απάτες: Αρνείται τις κατηγορίες η αθλήτρια - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αδελφό της

Για την πελάτισσα του που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες που υποδύονταν είτε τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ είτε λογιστές είτε υπαλλήλους του Δήμου, μίλησε ο δικηγόρος της 37χρονης αθλήτριας, Όθων Δημοσθένους.

Ο δικηγόρος της αθλήτριας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η πελάτισσά μου αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κρατείται από την Πέμπτη, είναι μακριά από το ανήλικο τέκνο της. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα επισκοπήσει στην ποινική δικογραφία, η οποία ξεπερνάει τις 20 - 25.000 σελίδες, δεν φαίνεται ότι έχει εμπλοκή στην υπόθεση αυτή. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε να έρθει η ώρα της ανακρίσεως για να προβάλλουμε τους ισχυρισμούς μας».

Κύκλωμα με απάτες: Τι απαντά για τον διάλογο με τον αδελφό της

Ο κ. Δημοσθένους ερωτηθείς για το ότι σύμφωνα με τη δικογραφία και τις πληροφορίες, φαίνεται να υπάρχει και συγγενικό της πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται, εξήγησε: «Υπάρχει μία τηλεφωνική συνομιλία, η οποία είναι καθημερινότητα στην οποία μπορεί να έχει οποιοσδήποτε με τα συγγενικά του πρόσωπα. Αντιπροσωπεύει τα στοιχεία που μέχρι τώρα εμείς έχουμε στα χέρια μας. Δεν επιβεβαιώνουν το κατηγορητήριο».

«Επίσης, να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε επί της αρχής ακόμα μια τέτοιου είδους τηλεφωνική συνομιλία, αν δεν συνεπικουρείται και από άλλα στοιχεία, δεν συνεπάγεται ότι μια τέτοια συνομιλία είναι κατάφαση ποινικής συμπεριφοράς, να πάμε και στα υπόλοιπα στοιχεία της ποινικής δικογραφίας, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, όχι αποσπασματική, το οποίο μόνο το έμπειρο μάτι ενός ανθρώπου που ασχολείται με το ποινικό δίκαιο μπορεί να το καταλάβει», συμπλήρωσε.