Κύκλωμα εξαπάτησης ΕΦΚΑ: TikToker στους συλληφθέντες - Ζημιές 11 εκατ. ευρώ στον ασφαλιστικό φορέα

Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες, που φέρεται να είχε ζημιώσει με 11 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ, εξάρθρωσε το πρωί της Δευτέρας (23/3) η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν συλληφθεί 22 άτομα ενώ οι αρχές έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ.

Όπως έκανε γνωστό η δημόσια τηλεόραση, μεταξύ των συλληφθέντων είναι λογιστές, επιχειρηματίες, ένας TikToker, επιχειρηματίας και πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης, ένας παίχτης μαγειρικής εκπομπής και ιδιοκτήτης επιχειρήσεων μασάζ. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο άνδρες μοντέλα και παρουσιαστές.

Κύκλωμα εξαπάτησης ΕΦΚΑ: Πώς δρούσε η οργάνωση

Ως προς το Modus Operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε, τα μέλη της είχαν στήσει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου επιτρεπόταν η έκδοση τιμολογιών από «εταιρείες φαντάσματα».

Μ' αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικές, φυσικές εταιρείες γλίτωναν την απόδοση του ΦΠΑ και άλλων φόρων, με τις ομώνυμες αρχές να τοποθετούν στο μικροσκόπιο των ερευνών τους τις διαδρομές των χρημάτων, καθώς εκτιμάται ότι οι εμπλεκόμενοι «ξέπλεναν» τα λεφτά τους μέσα από αγορές ειδών πολυτελείας.

Όπως ειπώθηκε, η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις τις επόμενες ημέρες.