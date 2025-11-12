Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Ακόμη τρία άτομα στη φυλακή

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις τελευταίοι συλληφθέντες για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, μετά τη σημερινή τους απολογία ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Πρόκειται για μια 52χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι το ηγετικό πρόσωπο του κυκλώματος, καθώς και για δύο άνδρες, 50 και 42 ετών, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχαν ενεργό συμμετοχή στη διακίνηση.

Η 52χρονη αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών και ότι η ίδια είναι απλώς χρήστρια. Οπως φέρεται να είπε, οι συνομιλίες της με ρασοφόρους, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αφορούσαν ζητήματα πίστης και όχι παράνομες συναλλαγές.

Από την πλευρά του, ο 50χρονος υποστήριξε πως η εμπλοκή του είναι αδικαιολόγητη, καθώς ισχυρίστηκε πως δεν έχει βρεθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος του. «Ούτε στο σπίτι μου ούτε στο αυτοκίνητό μου εντοπίστηκε ναρκωτική ουσία. Κανείς δεν έχει καταθέσει ότι με είδε να κατέχω ή να εμπορεύομαι ναρκωτικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί «αστεία» την κατηγορία περί συμμετοχής του σε καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

«Η έρευνα και οι κατασχέσεις στα προσωπικά μου αντικείμενα δεν απέδωσαν τίποτα. Κανένας από τους συγκατηγορούμενούς μου δεν με έχει κατονομάσει, ούτε έχει αναφερθεί ότι είχα οποιαδήποτε σχέση με ναρκωτικά ή με την οργάνωση», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και δύο αυτοαποκαλούμενοι ιερείς, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία είχαν διασυνδέσεις με το κύκλωμα.