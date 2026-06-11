Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική: Έρχονται «δύο μεγάλα» έργα - Τι σκέφτονται για Κηφισό και Ηλιούπολη

Δύο μεγάλα οδικά έργα που φιλοδοξούν να αποσυμφορήσουν το κυκλοφοριακό χάος στην Αττική παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως ανέφερε, δίνοντας ραδιοφωνική συνέντευξη, οι παρεμβάσεις βρίσκονται ακόμη σε επίπεδο προτάσεων με τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης να φτάνει- υπό προϋποθέσεις- έως το 2035.

Οι παρεμβάσεις, όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, περιλαμβάνουν τόσο βελτιώσεις στη διαχείριση της κυκλοφορίας, σε συνεργασία με την Τροχαία, όσο και δύο μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία θα προχωρήσουν με τη μέθοδο των πρότυπων προτάσεων.

Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική: Τα δύο μεγάλα έργα που είναι στο τραπέζι

Το πρώτο έργο αφορά τη δημιουργία ενός νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου που θα λειτουργεί ως παράκαμψη του Κηφισού, συνδέοντας τα Οινόφυτα με την Ελευσίνα.

Θα κάνει ένα τεράστιο bypass, μια πολύ μεγάλη παράκαμψη από τα Οινόφυτα στην Ελευσίνα, με το μήκος του έργου να εκτιμάται περίπου στα 45 χιλιόμετρα, χωρίς ακόμη να υπάρχει οριστική χάραξη.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να επιτρέψει:

την αποσυμφόρηση του Κηφισού και

την απευθείας σύνδεση Βόρειας και Νότιας Ελλάδας χωρίς διέλευση από το αστικό δίκτυο της Αττικής.

Όσοι έρχονται από Μακεδονία και Κεντρική Ελλάδα δεν θα μπαίνουν στην Αττική, αλλά θα παρακάμπτουν πλήρως τον Κηφισό.

Το δεύτερο έργο αφορά τη δημιουργία υπόγειας σήραγγας μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων, που θα συνδέει την περιοχή του Καρέα με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Η σήραγγα θα λειτουργεί ως προέκταση της Αττικής Οδού, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Αντί να περνάς από την Ηλιούπολη, που ήδη είναι απροσπέλαστη, θα μπαίνεις σε μια κλειστή σήραγγα και θα βγαίνεις στη Βουλιαγμένης.

Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο έργο λόγω της αναμενόμενης αύξησης της κυκλοφορίας από την ανάπτυξη στο Ελληνικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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