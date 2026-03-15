Κυκλοφοριακό: Drones και αυστηρότερη αστυνόμευση στους δρόμους της Αττικής - Το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκινά

Το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκινά η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή 15 Μαρτίου στο ERT News, ο υπουργός αναφέρθηκε στα προβλήματα κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο Αττικής και στη δημιουργία της πιλοτικής ομάδας «ΚΟΜΒΟΣ».

«Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας στην κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής. Με τη χρήση τεχνολογίας, με drones, με μοτοσικλέτες και επίγειο προσωπικό, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τους πολίτες, να "μικραίνουμε" τους χρόνους. Και για τον Κηφισό που είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, διότι δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τα αυτοκίνητα», δήλωσε.

Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική: Πώς θα λειτουργούν οι πιλοτικές κάμερες

Εντός των επόμενων ημερών, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επιλέξουν ορισμένους βασικούς οδικούς άξονες, στους οποίους θα ενισχυθεί η αστυνόμευση. Συγκεκριμένα, σχετικά με αυτό, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε: «Τις επόμενες μέρες θα επιλέξουμε 10 μεγάλους δρόμους στο λεκανοπέδιο και θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί, έτσι ώστε σε αυτούς τους δρόμους να υπάρχει πολύ αυστηρή αστυνόμευση, ώστε να μην υπάρχει καθόλου στάθμευση».

Όσο για τις κάμερες και τα αλκοτέστ, ο ίδιος σχολίασε, ότι: «Τοποθετούνται οι πιλοτικές κάμερες και λίγο πριν από την κάμερα, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές ταμπέλες, οι οποίες θα ενημερώνουν ότι "εδώ γίνεται έλεγχος με κάμερες"».

Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκινήσει ακόμη οι κλήσεις: «Έχει ξεκινήσει η λειτουργία των καμερών, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η αποστολή των κλήσεων. Κάποιοι πολίτες συνεχίζουν ακόμη και μπροστά στην κάμερα να προβαίνουν σε παραβάσεις… δεν μπορεί να συνεχιστεί η τόσο μαζική παραβίαση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από όλους μας», ανέφερε ο υπουργός, εξηγώντας στη συνέχεια, ότι: «Για τις 300 κάμερες της περιφέρειας, προχωράει η τοποθέτησή τους και αυτές θα αφορούν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ενώ οι κάμερες που "τρέχει" το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα είναι έτοιμες το φθινόπωρο».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ