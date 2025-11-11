Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διαμαρτυρίας των αγροτών

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται σε εξέλιξη, εν μέσω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας από μέλη αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, που ξεκινά στις 12:00.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί σε προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη, την οποία έχουν περικυκλώσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Τροχαία να προχωρά προσωρινά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν τις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς.

Με πανό που φέρουν συνθήματα με τις λέξεις «Daniel», «Πανώλη» και «Ευλογιά», οι αγρότες που έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας.

Τα αιτήματα των αγροτών

Μεταξύ άλλων, οι αγρότες που συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναφέρουν πως η «υπομονή τους έχει εξαντληθεί και οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος», ενώ δίνουν τελεσίγραφο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ανάμεσα σ' αυτά είναι τα εξής:

οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση

Στην πανελλαδική κινητοποίηση των αγροτών, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, συμμετέχουν μπλόκα από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. «Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Στην ίδια δήλωσε, κάνει λόγο: «Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη - συντονιστική συνάντηση εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη της ΕΘΕΑΣ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται:

Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα».