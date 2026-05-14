Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα την επόμενη Κυριακή - Τι ώρα και ποιοι δρόμοι κλείνουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 24 Μαΐου ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

O λόγος είναι το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και πρόκειται για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

«Λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις 2026» την Κυριακή 24-5-2026 θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 10.00΄ έως 20.00΄, στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 15.00΄ έως 20.00΄, στην οδό Ροβέρτου Γκάλι στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

Στην ανακοίνωση για το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αναφέρεται:

«Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, ο δεύτερος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων, προσμετρά παράλληλα και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών, αποτελώντας τον τρίτο αγώνα της χρονιάς για τον εγχώριο θεσμό. Μάλιστα, η βαρύτητά του είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ο αγώνας απονέμει αυξημένους βαθμούς, καθώς έχει συντελεστή 3, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια του θεσμού.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων περιλαμβάνει και φέτος έξι αγώνες, τόσο σε χωμάτινη, όσο και σε ασφάλτινη επιφάνεια, με τους δύο πρώτους αγώνες της σεζόν να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στις 21-22 Μαρτίου διεξήχθη το Ράλλυ Λαμίας που αποτέλεσε τον πρώτο γύρο του θεσμού, με τα «στολίδια» του παρελθόντος να αγωνίζονται σε 6 Ειδικές Διαδρομές και 82 χιλιόμετρα σε ασφάλτινο τερέν. Ταχύτεροι σε όλες τις διαδρομές του αγώνα ήταν οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας πετυχαίνοντας μια εύκολη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οι πρωταθλητές Ελλάδος στα Ιστορικά τα δύο τελευταία χρόνια μοιράστηκαν τα μπάκετ μίας BMW M3 E30 και άφησαν στη δεύτερη θέση τους Παναγιώτη Κουτσίκο-Αλέξανδρο Ματαλιωτάκη με Ford Sierra RS Cosworth 4×4. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των Ιστορικών ανέβηκαν στο Ράλλυ Λαμίας οι Λυμπέρης Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου με Lancia Delta Integrale.

Αντιμέτωπα με 46,24 αγωνιστικά χιλιόμετρα βρέθηκαν τα 23 πληρώματα που συμμετείχαν στην κατηγορία των Ιστορικών στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Άλλη μια εύκολη επικράτηση για τους Μάριο Σταφυλοπάτη-Γιώργο Χατζηρήγα, αυτή τη φορά οδηγώντας μία Lancia Delta Integrale 16V. Τους ακολούθησαν στη δεύτερη θέση οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με Lancia 037 Rally, χωρίς να απειλήσουν και χωρίς να απειληθούν. Οι Παναγιώτης Κουτσίκος-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης (Ford Sierra RS Cosworth 4×4) ανέβηκαν για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στο βάθρο των νικητών, ξεπερνώντας στην τελευταία ειδική το εμπόδιο των Γιώργου Παραδείση-Πλούταρχου Στεργίου που ολοκλήρωσαν στην τέταρτη θέση με το Ford Escort MKI.

Πέμπτοι τερμάτισαν οι Δημήτρης Αμαξόπουλος-Σταύρος Σταμέλος με Toyota Corolla KE30, ακολουθούμενοι από τους Δημήτρη Τρίκαρδο-Κωνσταντίνο Βερυκάκη με Ford Escort MKI. Στον πρώτο του αγώνα στη χωμάτινη επιφάνεια, ο Σπύρος Λιόσης τερμάτισε στην έβδομη θέση στην κατηγορία των Ιστορικών, έχοντας στο δεξί μπάκετ ενός Ford Sierra RS Cosworth 4×4 τον Νικόλαο Γιαννόπουλο. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Γρηγόρης Πιερρουτσάκος-Νίκος Μπαμπαλής (Peugeot 205), Γιώργος Μπερτσάτος-Κώστας Κόντος (Toyota Starlet) και Μιχάλης Νομικός-Μιχάλης Πατρικούσης (Toyota Starlet).

Παρότι οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ο αυξημένος συντελεστής του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια του θεσμού και ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στη μάχη του τίτλου. Στο πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνονται επίσης το Ράλλυ Ευβοϊκού (3-4 Οκτωβρίου), το Φθινοπωρινό Ράλλυ (7-8 Νοεμβρίου) και το Ράλλυ Παλάδιο (5 Δεκεμβρίου)».