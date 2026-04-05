Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα: Μέχρι τι ώρα και πού είναι κλειστοί δρόμοι

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σήμερα, Κυριακή 5/4, σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 08:00 έως τις 11:00 το πρωί, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία λόγω της διεξαγωγής του 9ου αγώνα δρόμου «Πεδίο Άρεως - Στις γειτονιές της Αθήνας».

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, εφαρμόζονται:

προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

σε βασικούς δρόμους και σημεία γύρω από το Πεδίο Άρεως και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Οι ρυθμίσεις ισχύουν καθ’ όλο το μήκος των παρακάτω οδών, καθώς και στις κάθετες οδούς τους μέχρι την πρώτη παράλληλη:

Μαυρομματαίων

Ευελπίδων

Μουστοξύδη

Βαλτινών

Μπούσγου

Πριγκηποννήσων

Αγλαοφώντος

Μεγαλουπόλεως

Πλατεία Γκύζη

Γκύζη

Μομφεράτου

Π. Ιερεμίου

Λομβαρδού

Βαρβάκη

Ιδιαίτερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις ισχύουν και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Μαυρομματαίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα.

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνα καλούνται:

να επιδείξουν αυξημένη προσοχή,

να ακολουθούν την οδική σήμανση,

να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Στόχος των μέτρων είναι η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου και η αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.