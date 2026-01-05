Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά τα Θεοφάνεια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τα Θεοφάνεια, σε Αθήνα και Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανήμερα των Θεοφανείων θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην Αθήνα, όσο και στον Πειραιά, στα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγ. Τριάδα Πειραιά».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ τα δρομολόγια του τραμ στη Γραμμή 7 από την έναρξη της λειτουργίας έως τη 1 το μεσημέρι, θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα πραγματοποιούν τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω της τελετής κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στον Πειραιά.

Στη συνέχεια λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, ως εξής:



Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 06.00 έως 13.00, ως εξής:

Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.

Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά.

Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της.

Γλύκωνος, στο ύψος της Δεξαμενής.

Φωκυλίδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου.

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά.

Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής.

Ηρακλείτου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά.

Πατριάρχου Ιωακείμ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Ηροδότου.

Αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06.00 έως 13.00, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής: