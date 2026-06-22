Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Καλλιθέα την Τρίτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας, και στην Καλλιθέα, λόγω των αγώνων δρόμου 10 χιλιομέτρων, 6 χιλιομέτρων και 1.000 μέτρων των Special Olympics που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του SNF Nostos Run 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, θα υπάρξουν διακοπές κυκλοφορίας από τις 20:30 έως την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, ενώ σε αρκετούς δρόμους πρόκειται να ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 το πρωί έως το τέλος των εκδηλώσεων.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν τις βασικές οδικές αρτηρίες, όπως τις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Συγγρού και Βασιλίσσης Όλγας και κεντρικούς δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, το Παναθηναϊκό Στάδιο και το Ζάππειο.

Προσοχή απαιτείται στη λεωφόρο Συγγρού, όπου θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακοί περιορισμοί και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε τμήματα του οδικού άξονα από τις 19:00 έως τις 23:00.

Παράλληλα, η Tροχαία έχει προβλέψει εναλλακτικές διαδρομές για όσους κινούνται από τη λεωφόρο Συγγρού προς το κέντρο της Αθήνας, καθώς και για οδηγούς που κατευθύνονται προς το κέντρο από τις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας.

Η ΕΛΑΣ συνιστά στους πολίτες να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τις περιοχές όπου θα διεξάγονται οι αγώνες και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και η κυκλοφοριακή επιβάρυνση.