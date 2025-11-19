Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού στο Πυρί της Γορτυνίας

Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού εντοπίστηκε στο Πυρί της Γορτυνίας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενημέρωσε κτηνοτρόφους και πολίτες, ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού, σε εκτροφή αιγοπροβάτων, στο χωριό.

Έπειτα από σχετική ανακοίνωση, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της νόσου. Από τη μεριά της, η Περιφέρεια αναφέρει, ότι έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

Ορισμός ζώνης ελέγχου της νόσου, ακτίνας 20 χλμ. από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, η οποία περιλαμβάνει τους οικισμούς του πρώην Δήμου Ηραίας, του πρώην Δήμου Τροπαίων, τα Τ.Δ. Λαγκάδια, Λευκοχώρι και Τουθόα του πρώην Δήμου Λαγκαδίων, Παναγιά, Ριζοσπηλιά, Μάρκου, Βλόγγος, Μελισσόπετρα, Ζάτουνα και Δημητσάνα του πρώην Δήμου Δημητσάνας, Μοναστηράκι και Βούτση του πρώην Δήμου Κοντοβάζαινας, Βλαχόρραπτη, Σαρακίνι και Ατσίχολος του πρώην Δήμου Γόρτυνος.

Απαγόρευση μετακίνησης των ζώων των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός της ζώνης αυτής, με εξαίρεση τη μετακίνηση για άμεση σφαγή σε σφαγείο εντός της Π.Ε. Αρκαδίας.

Ο καταρροϊκός πυρετός, δεν προσβάλλει τον άνθρωπο.

Υπογραμμίζεται, ότι πρόκειται για νόσημα, με μεγάλη σημασία για την κτηνοτροφία, γιατί προκαλεί μείωση της παραγωγής, απώλειες στα ζώα και επιφέρει λήψη υγειονομικών μέτρων με απαγορεύσεις μετακινήσεων ζώων. Ο καταρροϊκός πυρετός, είναι σοβαρότατο νόσημα, που οφείλεται σε ιό, ο οποίος μεταδίδεται στα ζώα, αποκλειστικά από ένα είδος μικρού εντόμου (αιματοφάγα κουνούπια του γένους culicoides), που ζει στα σκοτεινά και υγρά σημεία του στάβλου. Μολύνονται πρόβατα, αίγες, βοοειδή και άγρια μηρυκαστικά, αλλά συνήθως το νόσημα εκδηλώνεται μόνο στα πρόβατα.

Ο καταρροϊκός πυρετός αποτελεί νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και οι κτηνοτρόφοι, υποχρεούνται να ενημερώνουν την κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων στα ζώα τους.

Καταρροϊκός πυρετός: Τα συμπτώματα που θεωρούνται κρίσιμα:

υψηλός πυρετός

ερυθρότητα στο στόμα και τα ρουθούνια

πρήξιμο στο πρόσωπο και κάτω από το σαγόνι

σιαλόρροια

βλεννοπυώδες έκκριμα από τη μύτη που φράζει τα ρουθούνια

επιπεφυκίτιδα και δακρύρροια

δυσκολία στήριξης του ζώου.

Αποβολή ή γέννηση θνησιγενών αμνών

Απίσχναση

Εάν δεν προκύψει θάνατος μέσα σε οκτώ με δέκα ημέρες, το ζώο αναρρώνει με συμπτώματα απώλεια μαλλιού, στειρότητα και καθυστέρηση στην ανάπτυξη.

Προς αποφυγή της εξάπλωσης του καταρροϊκού πυρετού, θα πρέπει σε όλες τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και βοοειδών να ληφθούν αμέσως προληπτικά μέτρα τα οποία είναι:

εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σε όλα τα ευαίσθητα είδη ζώων (πρόβατα, αίγες και βοοειδή)

ψεκασμός των στάβλων με κατάλληλα εντομοκτόνα 1 φορά την εβδομάδα με ιδιαίτερη επιμονή στα υγρά σημεία (π.χ. γύρω από τις ποτίστρες)

αποφυγή της βοσκής αργά το απόγευμα, όταν υπάρχει έξαρση στα τσιμπήματα των κουνουπιών

εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού με εμβόλια που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους.

Απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση αιγοπροβάτων και βοοειδών, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία και έγγραφη άδεια. Περισσότερες πληροφορίες στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.