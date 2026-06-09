Κρήτη: Υπό έρευνα οι επαφές του Παλαιστίνιου που συνελήφθη - Τι εντοπίστηκε στα κινητά

Συνεχίζονται οι έρευνες στην υπόθεση του 37χρονου Παλαιστινίου που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς.

Η αστυνομία φέρεται να πιστεύει ότι ο συλληφθείς ετοίμαζε βομβιστική επίθεση εναντίον ισραηλινού στόχου.

Υπό έρευνα είναι οι επαφές του 37χρονου για να διαπιστωθεί αν είναι μέλος δικτύου που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σημείωσε ότι «αυτός έφυγε από εδώ πήγε στη Ζυρίχη, από την Ζυρίχη πήγε στο Κατάρ, από εκεί πέταξε στην Ινδονησία και στη συνέχεια πέταξε στη Μαλαισία. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος συνήθης δεν τα κάνει αυτά».

Στόχος είναι να εντοπιστούν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα και να αποκαλυφθούν, αν υπάρχουν, τέτοιοι πυρήνες και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αυτό που έχει διαπιστωθεί έως τώρα, είναι πως κάποιοι εκ των συλληφθέντων στην Κύπρο είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια τόσο στην Ελλάδα, όπου συνάντησαν τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη όσο και στην Γερμανία όπου και εκεί φέρονται να είχαν επαφές.

Τι έχει γίνει γνωστό για τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη

Το μόνο κοινό ταξίδι που είχε ο 37χρονος με έναν εκ των τεσσάρων συλληφθέντων της Κύπρου ήταν στην Κουάλα Λουμπούρ, για την από κοινού εκπαίδευση που έλαβαν από εκπαιδευτή σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών. Ο εκπαιδευτής τους στη Μαλαισία είναι πλήρως ταυτοποιημένος.

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι Αρχές θεωρούν δύσκολο στην Κύπρο να ήταν τέσσερα άτομα και εδώ μόνο ένας που κρατούσε τόσο χαμηλό προφίλ και να μην είχε συνεργούς έστω για υποστηρικτικούς λόγους.

Αντίστοιχα, η έρευνα επεκτείνεται και στην Γερμανία λόγω των ταξιδιών, των επαφών, αλλά και της παραμονής που είχε για αρκετό διάστημα εκεί ο 37χρονος.

Τι έχει εντοπιστεί στα κινητά

Από την έως τώρα ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου, οι Αρχές φέρονται να έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες επιπλέον επαφές του συλληφθέντος και αυτά τα άτομα αναζητούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε όταν εντοπιστούν, να διακριβωθεί και ο βαθμός εμπλοκής τους με την υπόθεση.

Η ανάλυση στα κατασχεμένα κινητά, το λάπτοπ και τους ψηφιακούς δίσκους του 37χρονου αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις που αναζητούν οι Αρχές για τις επαφές του, τις επικοινωνίες του και τις συνομιλίες του με ομοεθνείς του στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Άλλωστε και ο ίδιος ταυτοποιήθηκε από την ανάλυση κινητού τηλεφώνου ενός εκ των συλληφθέντων της Κύπρου.

Χαρακτηριστικό είναι, άλλωστε, ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση σε Κύπρο και Ελλάδα είχαν συχνές επαφές και συνομιλίες, αντιθέτως με τον εκπαιδευτή στη Μαλαισία που απλά ανά κάποια χρονικά διαστήματα, φέρεται να τσέκαρε τους δύο εκπαιδευόμενους του, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι Αρχές είναι πεπεισμένες ότι πρόκειται για ένα δίκτυο που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ενδεχομένως και σε άλλες χώρες, αφού το γεγονός ότι πρόκειται για άτομα που ήταν δικαιούχοι παροχής ασύλου, αυτομάτως τους δινόταν και η δυνατότητα ελεύθερων μετακινήσεων και ταξιδιών, οπουδήποτε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ