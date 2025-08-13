Κρήτη: Ξενοδοχείο κατήγγειλε τουρίστρια ότι αφόδευσε μέσα στην πισίνα

Υπεύθυνοι ξενοδοχείου στην Κρήτη κατήγγειλαν τουρίστρια για ανάρμοστη συμπεριφορά, υποστηρίζοντας πως αφόδευσε μέσα στην πισίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ο 47χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, σε περιοχή της Χερσονήσου, και ο 70χρονος εκπρόσωπος της επιχείρησης πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και κατήγγειλαν πως μία 53χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία αφόδευσε μέσα στην πισίνα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 53χρονη και την συνέλαβαν, ωστόσο εκείνη κατέθεσε μήνυση για ψευδή στοιχεία και συκοφαντική δυσφήμιση. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

Το αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψη και των δύο στελεχών του ξενοδοχείου ενώ την ίδια ώρα ερευνούν την υπόθεση για να εξακριβώσουν τι πραγματικά συνέβη.