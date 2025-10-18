Κρήτη: Τροχαίο στο Ηράκλειο - Στη ΜΕΘ 13χρονος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο προς Βούτες, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με τον 13χρονο γιο της και ένα ακόμη άτομο, με την ΕΜΑΚ να επιχειρεί στο σημείο και να τους απεγκλωβίζει με ασφάλεια.

Κατά τις ίδιες πηγές, το παιδί φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Πληροφορίες του cretapost.gr αναφέρουν πως ο ανήλικος διασωληνώθηκε και έγινε εισαγωγή σε ΜΕΘ.

Στο σημείο μετέβησαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους τραυματίες.