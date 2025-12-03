Κρήτη: Συνελήφθησαν γονείς για την κακοποίηση οκτώ παιδιών τους

Σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων διερευνούν οι αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου συνελήφθη ένα ζευγάρι μετά από καταγγελία για συστηματική βία σε βάρος των οκτώ παιδιών που ζούσαν στο σπίτι.

Η καταγγελία έγινε από γειτόνισσα της οικογένειας προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, πρόκειται για μια 32χρονη μητέρα και έναν 44χρονο άνδρα. Τα τρία από τα παιδιά ήταν κοινά, ενώ τα υπόλοιπα πέντε ήταν παιδιά της γυναίκας από προηγούμενη σχέση. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από δύο έως δεκαπέντε ετών. Οι αρχές είχαν ασχοληθεί ξανά στο παρελθόν με το ζευγάρι λόγω επεισοδίων ενδοοικογενειακής βίας.

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας υπήρξε η μαρτυρία της γειτόνισσας, η οποία παρακολουθούσε καιρό συμπεριφορές που την ανησυχούσαν. Όπως κατέθεσε, συχνά άκουγε φωνές, ύβρεις και κλάματα από το σπίτι, ενώ η 32χρονη μητέρα τής άφηνε κατά διαστήματα ορισμένα από τα μικρότερα παιδιά για να τα προσέχει. Η ίδια φοβήθηκε ότι τα παιδιά ζούσαν σε μόνιμο περιβάλλον βίας και προχώρησε στην καταγγελία.

Μετά τη σύλληψη των γονιών, τα οκτώ παιδιά τέθηκαν προσωρινά υπό τη φροντίδα της γιαγιάς τους. Θα εξεταστούν από ιατροδικαστή ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί σωματική ή άλλη μορφή κακοποίησης.

Κρήτη: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι

Οι δύο γονείς οδηγήθηκαν την Τετάρτη στον εισαγγελέα.

Ο 44χρονος κατηγορείται για:

ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικων, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή

ενδοοικογενειακή απειλή, επίσης κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή

προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικου.

Η 32χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου

ενδοοικογενειακή απειλή, σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Και στους δύο απαγγέλθηκε επιπλέον η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συναυτουργία, καθώς και της κατοχής όπλου για θήρα.

Το ζευγάρι παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.