Κρήτη: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία

Συνελήφθη στα Χανιά της Κρήτης ένας 56χρονος Γερμανός, ο οποίος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Ειδικότερα, αστυνομικοί τον σταμάτησαν το Σάββατο (6/6) για έλεγχο και εξέτασαν τη φωτογραφική μηχανή του, όπου εντόπισαν εικόνες και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.

Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στην Κρήτη

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του με την κατηγορία της κατασκοπείας, ενώ η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε και σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται λίγο μετά την σύλληψη του Παλαιστίνιου στην Κρήτη που κατηγορείται πως σχεδίαζε τρομοκρατική χτύπημα, πιθανώς κατά πλοίου που θα έφτανε στο νησί με Ισραηλινούς τουρίστες. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε, κατά την 12ωρη ανάκρισή του, ότι ήθελε να πραγματοποιήσει χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς, με την εκτίμηση να είναι ότι σχεδίαζαν κάτι «μεγάλο» για να βάλουν ξανά στον χάρτη την παλαιστινιακή οργάνωση.

Πέρα από τον Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, τα τελευταία χρόνια η ΕΥΠ έχει συλλάβει και έναν Αζέρο και έναν Πολωνό που φωτογράφιζαν την στρατιωτική βάση στη Σούδα.

Με πληροφορίες από Creta24

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