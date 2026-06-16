Κρήτη: Στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές 14χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, στην Κρήτη, νοσηλεύεται από το πρωί της Κυριακής (14/6) ένας 14χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι.

Ο 14χρονος στην Κρήτη τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να δίνουν από την πρώτη στιγμή μεγάλη μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του. Οι ώρες που ακολούθησαν ήταν κρίσιμες, καθώς η βαρύτητα των τραυμάτων προκάλεσε έντονη ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό αλλά και στο οικογενειακό του περιβάλλον.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση του ανήλικου στην Κρήτη, παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης και έχει πλέον διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Ωστόσο, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως ιδιαίτερα σοβαρό, με τους γιατρούς να παραμένουν επιφυλακτικοί για την περαιτέρω εξέλιξη.

Ο 14χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ υπό συνεχή παρακολούθηση, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της αποκατάστασής του.

Με πληροφορίες από neakriti.gr