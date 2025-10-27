Κρήτη: Στη ΜΕΘ 11χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται ένα 11χρονο αγόρι από τα Χανιά, έπειτα από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί έπεσε από το πατίνι με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Ο 11χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων. Δύο νευροχειρουργοί του νοσοκομείου προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να εκτονώσουν αιμάτωμα στο κεφάλι του παιδιού.

Μετά την επέμβαση, ο 11χρονος διασωληνώθηκε και το ιατρικό προσωπικό έκρινε απαραίτητη τη μεταφορά του στο Ηράκλειο, προκειμένου να νοσηλευτεί στη Μονάδα Παίδων του ΠΑΓΝΗ, που διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για τέτοιου είδους περιστατικά.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του.