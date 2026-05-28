Κρήτη: Στη φυλακή ο σύντροφος της μητέρας της 3χρονης που φέρεται να κακοποιήθηκε

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας του παιδιού καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ ο ίδιος και η 25χρονη μητέρα θα οδηγηθούν το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας πλέον βαριές κακουργηματικές κατηγορίες.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της 3χρονης, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων με εκτεταμένες κακώσεις στο σώμα και σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι.

Οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας αλλά και οι τελευταίες κινήσεις της 25χρονης πριν από τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η 25χρονη μητέρα έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για ψευδή κατάθεση, ενώ πλέον καλείται μαζί με τον 27χρονο να δώσει εξηγήσεις για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Την ίδια ώρα, το τρίχρονο κορίτσι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του έπειτα από επτά ημέρες νοσηλείας, με το παιδί να αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη. Παρά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, οι θεράποντες ιατροί παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση των τραυμάτων αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια στην αποθήκη θερμοκηπίου στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι άφηνε μόνα τα τέσσερα παιδιά της στην αποθήκη όπου διέμεναν, προκειμένου να πηγαίνει στη δουλειά της.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά, στην 25χρονη και στον 27χρονο, μετά από εισαγγελική εντολή, καθώς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως η μεταξύ τους σχέση.

«Είδα ένα ποδαράκι να κρέμεται»

Νέες μαρτυρίες ρίχνουν φως στις τελευταίες ώρες πριν από τη μεταφορά της 3χρονης στο νοσοκομείο. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στην ΚΡΗΤΗ TV ότι είδε τη μητέρα να μεταφέρει το παιδί μέσα σε καρότσι, καλυμμένο πλήρως με κουβέρτα, λίγο πριν επιβιβαστεί σε ταξί.

«Εγώ πήγαινα το σκύλο μου βόλτα και τους είδα. Ο άντρας ήταν έξω στον κεντρικό κι αυτή μέσα μέσα στο στενό. Ήταν λίγο νευρικιά. Το καρότσι ήταν σκεπασμένο με ένα κουβερτάκι, δεν είδα το μωρό, το είδα μόνο όταν γύρισα να δω το σκύλο μου αφού είχα περάσει, είδα ένα ποδαράκι να κρέμεται. Αλλά το παιδί ήταν πολύ κουκουλωμένο, δεν φαινόταν καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάμερες ασφαλείας από σούπερ μάρκετ στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου φέρεται να έχουν καταγράψει την 25χρονη να ζητά ταξί λίγες ώρες πριν από τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο.

Υπάλληλος του καταστήματος δήλωσε ότι η γυναίκα δεν έδειχνε ιδιαίτερα αναστατωμένη, ενώ το παιδί παρέμενε πλήρως σκεπασμένο μέσα στο καρότσι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η 25χρονη φέρεται να περπάτησε περισσότερο από ένα χιλιόμετρο για να καλέσει ταξί και στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο όπου βρισκόταν το τραυματισμένο παιδί μαζί με τα υπόλοιπα τρία παιδιά της.

Η 3χρονη μεταφέρθηκε τελικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Χανίων περίπου στις 21:00, φέροντας βαριά τραύματα και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, ενώ τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας παραμένουν υπό την προστασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χανίων.

