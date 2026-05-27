Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου για την κακοποίηση 3χρονης

Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο, 30 Μαΐου, ζήτησαν και έλαβαν η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, για την βαριά κακοποίηση της 3χρονης, στην Κρήτη.

Η ανήλικη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι κατηγορίες εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων στην κακοποίηση της 3χρονης στην Κρήτη

Οι δύο τους οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης (27/05), ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κακουργηματικές διώξεις για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της τρίχρονης.

Στην 25χρονη αναμένεται να οριστεί από την Εισαγγελία νομική υποστήριξη, καθώς είχε αρνηθεί αρχικά να την υπερασπιστεί δικηγόρος. Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τον 27χρονο σύντροφό της. Ο συγκεκριμένος έχει δικηγόρο αλλά ο τελευταίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, σε δηλώσεις του, να μην τον αναλάβει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί από τη δικογραφία όταν φτάσει στα χέρια του.

Νωρίτερα ο 27χρονος δικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο στην χώρα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και 5.000 ευρώ πρόστιμο.

