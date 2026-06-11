Κρήτη: Προφυλακιστέος ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται για σχεδιασμό τρομοκρατικού χτυπήματος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς και απολογήθηκε το πρωί ενώπιον του ανακριτή για κατηγορίες που σχετίζονται με τρομοκρατική δράση.

Κατά την απολογία του, μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής του, υποστήριξε ότι βρέθηκε παγιδευμένος σε ένα σχέδιο στρατολόγησης. Όπως ανέφερε, αρχικά του προτάθηκε να μεταβεί στη Μαλαισία για εργασία ως ηλεκτρολόγος, ωστόσο εκεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε απειλές και υποχρεώθηκε να συμμετάσχει σε εκπαίδευση παρά τη θέλησή του.

«Με παγίδευσαν, μου είπαν να πάω να δουλέψω ως ηλεκτρολόγος στη Μαλαισία. Εκεί με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέληση μου», δήλωσε στον ανακριτή μέσω του συνηγόρου του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζονται με στόχο να χαρτογραφηθούν πλήρως οι επαφές και οι διασυνδέσεις του 37χρονου σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα προκύπτει ότι ο Παλαιστίνιος είχε ταξιδέψει στην Κουάλα Λουμπούρ μαζί με έναν από τους τέσσερις συλληφθέντες στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μαλαισία εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ έχει ήδη ταυτοποιηθεί και το πρόσωπο που φέρεται να παρείχε την εκπαίδευση εκ μέρους της Χαμάς.