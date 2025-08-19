Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 56χρονος που ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε τη σύντροφό του

Στη φυλακή οδηγείται ο 56χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στη 45χρονη σύντροφό του σε χωριό του Αποκόρωνα Χανίων, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (19/8) ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Κατά την απολογία του, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια «κακιά στιγμή» που προέκυψε μετά από καβγά, χωρίς πρόθεση, και ότι και οι δύο βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες, χτύπησε τη γυναίκα αρχικά με μια ξύλινη καρέκλα και έπειτα της κατάφερε 10 πισώπλατες μαχαιριές.

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των γιατρών η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 56χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοκατοχή.