Κρήτη: Πώς δρούσε η «οικογενειακή μαφία» σε Βορίζια και Ρέθυμνο – «Πολύ περισσότερα τα θύματα»

Για την εγκληματική οργάνωση, που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη και φέρεται να λειτουργούσε με όρους «οικογενειακής μαφίας» σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά στο Αμάρι Ρεθύμνου και στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου τα φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απειλούσαν τουλάχιστον 40 οικογένειες με ξυλοδαρμούς, εμπρησμούς και εκβιασμούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μέλη της οικογένειας στην Κρήτη δεν δίστασαν να βάλουν στο στόχαστρο ακόμη και οικογενειακούς φίλους και κουμπάρους.

Κρήτη: Πώς αποδομήθηκε η «οικογενειακή μαφία»

Τα φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης, αφού άρπαζαν τις περιουσίες των οικογενειών, τις δήλωναν ως δικές τους, εξασφαλίζοντας πλούσιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και η ζωή που έκαναν. Ζούσαν σαν άρχοντες στον χωριό, όπως λένε κάτοικοι στην κάμερα τους ΕΡΤnews, αλλάζοντας διαρκώς αυτοκίνητα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της «οικογενειακής μαφίας» ξεκίνησε, μετά από σωρεία καταγγελιών και εισαγγελική παραγγελία. Οι αρχές έχουν καταγράψει περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγοπροβάτων τους σε ξένα χωράφια (ώστε να λιγοστεύουν το κόστος των ζωοτροφών), η «οικογενειακή μαφία» στην Κρήτη είχε στήσει «βιομηχανία» εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021-2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας μοιράζοντας τους ρόλους εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Κρήτη: Πολλά περισσότερα τα θύματα

Όλη η οικογένεια, που φέρεται να δρούσε σε διαφορετικά μέρη της Κρήτης, όπως το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ εκτιμάται, πως τα θύματα της συμμορίας είναι πολλά περισσότερα, καθώς πολλοί φοβούνταν να μιλήσουν.

Τρία από τα μέλη της οργάνωσης είχαν προσαχθεί ξανά στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Αστυνόμος Β Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί βαρύτατες ποινικές διώξεις κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Tα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν έως την Παρασκευή. Ο 43χρονος θείος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Κρήτη, προκειμένου να δώσει τη δική του απολογία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, ενώ ακόμη τρεις συλληφθέντες για υποθέσεις ζωοκλοπών φέρονται να έχουν έμμεση σχέση με τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης.

