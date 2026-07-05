Κρήτη: Πέθανε σκυλί που δάγκωσε λαγοκέφαλο - «Είχαμε φάρμακα αλλά δεν το πιάνει τίποτα»

Σκυλί στην Κρήτη δάγκωσε λαγοκέφαλο και πέθανε.

Το περιστατικό με το σκυλί σημειώθηκε στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου και έγινε γνωστό από την κηδεμόνα του. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην παραλία, το σκυλί βρήκε έναν λαγοκέφαλο που φέρεται να είχαν ψαρέψει κάποιοι νωρίτερα, αφήνοντάς τον στην ακτή.

Το σκυλί έφαγε τον λαγοκέφαλο και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η υγεία του επιδεινώθηκε δραματικά.

Τι λέει η κηδεμόνας του σκύλου που πέθανε αφού δάγκωσε λαγοκέφαλο

«Εκεί που παρκάραμε το αυτοκίνητό μας έγινε. Με το που την κατεβάσαμε αυτή τα μύρισε, πολύ λιχούδα ήταν. Τα άρπαξε κατευθείαν, δεν καταλάβαμε ότι ήταν λαγοκέφαλοι σε καμία περίπτωση εκείνη την στιγμή» δήλωσε αρχικά στο Mega η κηδεμόνας του σκύλου.

Και συνέχισε: «Σε μέγεθος αθερίνας ήταν, πολύ μικρό. Δεν έφαγε μεγάλο ψαράκι για να προβληματιστούμε. Και μέσα σε τρία λεπτά τα είχε κάνει και εμετό. Είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, στις παραλίες να φάει κάποια βλακεία, να το κάνει εμετό, να έχουμε τον νου μας. Είχαμε πάντα φάρμακα μαζί, κατάλληλα για δηλητήρια αλλά αυτό δεν το πιάνει τίποτα. Και εκεί την είχαμε το νου μας, έπαιζε, κολυμπούσε στην αρχή και μετά, μέσα στο ένα τέταρτο με 20 λεπτά άρχισε πάρα πολύ να ''πέφτει''».

«Παρέλυσαν μετά τα ποδαράκια της απότομα. Φύγαμε κακήν κακώς. Είναι το έβδομο σκυλάκι φέτος το καλοκαίρι, θύμα της παραλίας της Κρήτης που χάνεται με αυτόν τον τρόπο. Καλό είναι να το ξέρουν οι υπόλοιποι, μακάρι να το’ ξερα κι εγώ», κατέληξε η κηδεμόνας του σκύλου.