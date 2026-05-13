Κρήτη: Πέθανε 34χρονος εργαζόμενος ξενοδοχείου στα Χανιά - Λιποθύμησε εν ώρα εργασίας

Εργαζόμενος ξενοδοχείου, 34 ετών, κατέρρευσε εν ώρα εργασίας στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στον χώρο εργασίας του εχθές Τρίτη (12/5), στον Καβρό Αποκορώνου, και λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του, καταρρέοντας στο πάτωμα.

Συνάδελφοί του έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τυχόν υποκείμενα νοσήματα, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία–νεκροτομή.