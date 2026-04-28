Κρήτη: Πεντάχρονος τραυματίστηκε σε πισίνα - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Τρίτης στην Κρήτη, όσο βρισκόταν σε πισίνα ξενοδοχείου.

Ο 5χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά το ατύχημα στη Χερσόνησο.

Το ατύχημα στην Κρήτη

Το περιστατικό αφορά οικογένεια τουριστών από την Ολλανδία, που βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές, σύμφωνα με πληροφορίες. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου κ. Δανδουλάκη, ο ανήλικος φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ κινδύνευσε και να πνιγεί, αναφέρει το Πατρίς. Στο νοσοκομείο το παιδί μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται.

Με πληροφορίες από Nea Kriti και Πατρίς